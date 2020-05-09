Владимир Волков провел совещание по вопросам реализации национальных проектов

Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, посвященное вопросам реализации национальных проектов.

Глава республики отметил, что в настоящее время руководители организаций и предприятий региона должны таким образом спланировать работу, чтобы влияние коронавируса и связанных с распространением данной инфекции ограничений причинило наименьший ущерб экономике Мордовии. Кроме того, Владимир Волков заявил, что в сложившейся ситуации именно национальные проекты должны стать опорой для поддержания благоприятного состояния экономической сферы республики.

Глава региона отметил, что одной из важнейших отраслей для активизации экономики является строительство, а также подчеркнул, что на сегодняшний день объемы выполненных работ являются недостаточными. Владимир Волков заявил о необходимости активизации работ по ремонту и строительству дорог.

Также руководитель республики назвал недостаточным количество заявок на сельскую ипотеку и другие программы ипотечного жилищного кредитования, отметив, что именно их реализация может дать значительный импульс развитию строительной отрасли республики.

Кроме того, Владимир Волков отметил важность соблюдения сроков строительства объектов социальной сферы.

Также в рамках совещания детально обсуждались вопросы, связанные с выполнением региональных проектов. Речь шла о реализации проектов «Дорожная сеть» и «Жилье».

По информации «Известий Мордовии».

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