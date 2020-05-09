Мордовия освобождается от обязанности погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Мордовия полностью освобождается от обязанности погашения бюджетных кредитов в нынешнем году.

Правительство России приняло указанное решение из-за того, что всех собственных доходов региона не хватит, чтобы рассчитаться с долгами. Мораторий на выплаты в 2020 году позволяет перенести сроки возврата 26,4 млрд рублей долга.

Управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства «НКР» Андрей Пискунов говорит о том, что указанная мера является весьма ожидаемой, поскольку в сложившихся условиях требовать с региона возврата денег было бы жестоко.

В Мордовии соотношение долга к собственным доходам составляет 200%.

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Источник: info-rm.com