Житель Саранска похитил деньги с банковского счета своей знакомой

В Саранске местный житель похитил денежные средства с банковского счета своей знакомой.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 33-летний житель Саранска обманным путем завладел мобильным телефоном своей знакомой. С помощью мобильного приложения мужчина перевел с банковского счета женщины на свой деньги в сумме 39 тыс. рублей.

Горожанин был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее у гражданина уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф