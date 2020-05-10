Неизвестные мошенники ограбили жительницу Старошайговского района и пенсионера из Саранска

В Мордовии неизвестные мошенники ограбили двух местных жителей.

Некоторое время назад жительнице Старошайговского района позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что он является сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем якобы работник финансового учреждения рассказал, что операцию по снятию денег можно пресечь, но для этого собеседница должна продиктовать ему реквизиты своей банковской карты. Жительница Старошайговского района, полагая, что с ней действительно ведет беседу сотрудник банка, сообщила необходимую информацию. После этого женщина обнаружила, что с её банковского чета были списаны денежные средства в сумме 139,4 тыс. рублей.

В Саранске аналогичным путем был ограблен пенсионер. Мужчина лишился 425,6 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф