Полицейские изъяли наркотики у 29-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 29-летнего жителя Саранска.

В лесополосе, расположенной неподалеку от населенного пункта Блохино, стражи порядка задержали 29-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотиками массой 0,35 г.

Горожанин заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф