Спортсмен из Мордовии стал победителем удаленного чемпионата Чувашии по силовому многоборью

Мастер спорта по гиревому спорту из Саранска Дмитрий Чашин одержал победу на открытом чемпионате Чувашии по силовому многоборью.

Указанные соревнования по причине действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, были проведены удаленно. Участники должны были прислать видеозапись, на которой выполняли комплекс упражнений.

Победитель определялся по наибольшему количеству выполненных за фиксированное время приседаний, отжиманий, подтягиваний и рывков гирей весом 24 кг.

В возрастной категории 40-49 лет Дмитрий Чашин показал лучшие результаты.

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Источник: info-rm.com