В Мордовии женщина подарила больнице рыбу

Предприниматель из села Гарт Большеберезниковского района Ирина Кочина подарила Рузаевской центральной больнице 300 кг клариевого сома.

Ирина Кочина говорит о том, что данный подарок является знаком благодарности медицинским работникам за их труд. Также женщина отметила, что подобные подарки будут регулярными.

Коллектив медицинского учреждения поблагодарил предпринимателя за поддержку.

По информации «Известий Мордовии».

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