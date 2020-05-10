В дистанционном формате прошел матч по шахматам между командами Самарской области и Мордовии

Товарищеский матч по шахматам среди объединенных команд Самарской области и Мордовии прошел 7 мая в режиме онлайн.

Участниками указанных соревнований стали шахматисты разных возрастов и категорий, в том числе представители Саранской школы-интерната для детей с нарушением слуха, республиканского центра дополнительного образования и Ялгинского детского дома.

В состав каждой команды входили 16 основных игроков и 4 запасных. Матч проходил в 4 тура с контролем времени 10 минут + 5 секунд на сделанный ход.

Рассматриваемый матч завершился ничьей.

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Источник: info-rm.com