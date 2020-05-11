Неизвестный мошенник ограбил жительницу Мордовии, решившую продать свой дом.

Некоторое время назад 49-летняя жительница Ардатовского района разместила на популярном сайте объявление о продаже принадлежащего ей дома. В кратчайшие сроки с женщиной связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести недвижимость и готовности перечислить залог. Следуя инструкциям якобы покупателя, гражданка несколько раз снимала со своей банковской карты деньги, которые незнакомец, по его же словам, ошибочно перевел. Данные денежные средства женщина перечисляла на указанный мужчиной абонентский номер.

В итоге оказалось, что гражданка переводила свои же деньги. Женщина лишилась 115 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничество.

Также читайте о том, что в Рузаевке два жителя Саратовской области похитили несколько банок кофе из супермаркета.

Источник: 13.мвд.рф