Полицейские изъяли боевые патроны у жителя Краснослободского района

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько десятков патронов у местного жителя.

Стражи порядка в доме 37-летнего жителя деревни Желтоногово обнаружили и конфисковали 40 боевых патронов. Мужчина сообщил, что более 10 лет назад нашел патроны в одном из карьеров Краснослободского района.

В отношении 37-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф