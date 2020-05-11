Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жителя Чамзинского района

В Чамзинском районе 33-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 33-летнему жителю указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета мужчины. Под предлогом проведения операции по пресечению противозаконных действий пострадавший продиктовал якобы работнику финансового учреждения учетную запись и коды. После этого житель Мордовии обнаружил, что с его счета были похищены денежные средства в сумме 634 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что мошенник ограбил жительницу Мордовии, решившую продать свой дом.

Источник: 13.мвд.рф