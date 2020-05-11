В Зубово-Полянском районе пожар уничтожил жилой дом и гараж

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и гараж.

Вечером 10 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старое Бадиково. На улице Центральной загорелся жилой дом №135. Постепенно огонь охватил расположенный поблизости гараж, в котором находились автомобиль и мотоцикл.

Огонь полностью уничтожил жилой дом и гараж на общей площади 189 кв. м. Также пламя повредило автомобиль и мотоцикл на общей площади 4,5 кв. м.

В результате данного пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru