В Чамзинском районе сгорела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Происшествие произошло поздним вечером 10 мая в посёлке Комсомольский. На улице Суродеева загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 16 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru