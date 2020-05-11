В Чамзинском районе сгорела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Происшествие произошло поздним вечером 10 мая в посёлке Комсомольский. На улице Суродеева загорелась заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 16 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru