Пропавшая жительница Мордовии была найдена мертвой

В Мордовии был обнаружен труп пропавшей без вести пенсионерки.

Утром 7 мая Каргатьева Валентина Николаевна 1952 года рождения, проживавшая в Рузаевке, ушла из дома и не вернулась обратно. На протяжении двух дней велись поиски пенсионерки. Днём 9 мая был найден труп гражданки.

Обстоятельства смерти женщины в настоящее время уточняются.

Также читайте о том, что в Рузаевке два жителя Саратовской области похитили несколько банок кофе из супермаркета. Мужчины были задержаны на территории Пензенской области. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит тюремное заключение.

Источник: info-rm.com