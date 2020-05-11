В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 10 мая в рамках проведения операции под названием «Нетрезвый водитель» стражи порядка на одной из улиц указанного населенного пункта остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина не стал отрицать факт своей виновности. Также гражданин рассказал, что сел за руль после дружеской попойки.

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Источник: info-rm.com