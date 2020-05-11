Житель Мордовии пропал без вести, уехав на заработки в Москву

Разыскивается житель Мордовии, который пропал без вести, уехав в Москву.

Панков Геннадий Васильевич 1963 года рождения, являющийся жителем села Тарханово Ичалковского района, некоторое время назад уехал на заработки в Москву. С 19 апреля мужчина перестал выходить на связь со своими родственниками.

Известно, что на правом плече жителя Мордовии имеется шрам.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

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Источник: vk.com/poisk_13region