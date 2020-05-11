В Мордовии после праздников продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции

В Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции.

Указанный режим будет действовать до принятия главой республики решения об отмене ограничительных мер.

Выход из режима повышенной готовности будет состоять из нескольких этапов. Сроки будут зависеть от эпидемической обстановки в регионе.

По количеству проведенных тестов на коронавирус Мордовия находится на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа и на восьмом в России.

По информации «Известий Мордовии».

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