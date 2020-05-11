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Саранск попал в список городов, жители которых часто варят самогон

Саранск попал в список городов, жители которых часто варят самогон

Недавно было проведено исследование, направленное на определение городов России, жители которых чаще других граждан варят самогон.

Посредством проведения телефонного опроса исследователи выяснили, что наибольшее число производителей самогона проживает в Брянске, Воронеже, Рязани, Красноярске, Костроме, Саранске, Йошкар-Оле, Калуге, Барнауле и Пензе.

Меньше всего самогоноварением занимаются жители Махачкалы, Владикавказа, Грозного, Владивостока, Ставрополя, Ижевска, Архангельска, Якутска, Вологды и Новокузнецка.

По информации «Известий Мордовии».

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