В Мордовии пройдет операция под названием «Детское автокресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции 12 и 13 мая проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское автокресло».

В ходе проведения указанной операции стражи порядка будут нести службу на тех участках, где чаще всего можно встретить водителей с детьми.

В период с января по апрель нынешнего года на территории Мордовии в результате ДТП пострадали 25 несовершеннолетних граждан.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что нужно использовать специальное детское удерживающее устройство при перевозке юных пассажиров в автомобиле.

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Источник: гибдд.рф