В Саранске разыскивается автомобилист, который сбил пешехода на тротуаре

В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Происшествие произошло в ночь на 10 мая возле дома №14, расположенного по адресу – улица Коваленко. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, совершил наезд на 20-летнего молодого человека, шедшего по тротуару.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о данном инциденте, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 38-57-27 или 02.

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Источник: гибдд.рф