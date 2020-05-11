В Мордовии школы искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование

В нынешнем году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» будут модернизированы три детские школы искусств и музыкальная школа-интернат Мордовии.

Модернизация ожидает муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования «Ардатовская детская школа искусств №1», «Детская школа искусств» Рузаевского муниципального района и «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района, а также казенное учреждение «Республиканская детская музыкальная школа-интернат».

Объем финансирования составляет 22,19 млн рублей.

Школы искусств получат музыкальные инструменты (домры, балалайки, гусли, фортепиано, баяны, аккордеоны, гитары, скрипки, виолончели, флейты, саксофоны, ударные установки), оборудование (интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, хоровые и хореографические станки), нотную литературу, учебники и многое другое.

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Источник: mktrm.ru