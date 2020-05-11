Аэропорт Саранска готовится к техническому перевооружению

В аэропорту Саранска будет проведено техническое перевооружение пункта пропуска через государственную границу.

Работы должны завершиться до мая следующего года. Изменится схема обслуживания пассажиров — с реверсивной на раздельную. Это означает, что появятся отдельные стойки паспортного контроля на прилет и вылет. Также будут оборудованы зоны приема и выдачи багажа.

Все работы будут проведены за счет собственных средств аэропорта Саранска.

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Источник: mordovmedia.ru