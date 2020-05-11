Мордовия получит деньги на выплаты медикам

Мордовия получит более 60 млн рублей на выплаты медикам.

Из федерального бюджета республике будут выделены денежные средства на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, а также за работу с группой риска.

Мордовия получит 61,92 млн рублей.

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Источник: info-rm.com