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Мордовия получит деньги на выплаты медикам

Мордовия получит деньги на выплаты медикам

Мордовия получит более 60 млн рублей на выплаты медикам.

Из федерального бюджета республике будут выделены денежные средства на софинансирование, в том числе в полном объеме, расходов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, а также за работу с группой риска.

Мордовия получит 61,92 млн рублей.

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Источник: info-rm.com