В Краснослободске был задержан пьяный автомобилист

В Краснослободске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, который сель за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 9 мая на одной из улиц указанного населенного пункта стражами порядка был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобилисту грозит наказание в виде штрафа и лишения водительского удостоверения.

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Источник: info-rm.com