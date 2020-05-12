В Саранске пропала без вести пожилая женщина

В Саранске разыскивается пропавшая без вести пенсионерка.

Антонкина Мария Ивановна 1937 года рождения, являющаяся жительницей Саранска и уроженкой Ковылкинского района, в ночь на 9 мая ушла из дома и не вернулась обратно. Известно, что пенсионерка была одета в плащ светло-бордового цвета, костюм черного цвета, юбку того же цвета, колготки черного цвета и черные полусапожки. На голове женщины был темный берет. Кроме того, пенсионерка имела при себе женскую сумку черного цвета.

Все, кто что-либо знает о местонахождении горожанки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

Ранее сообщалось о том, что житель Мордовии пропал без вести, уехав на заработки в Москву.

Источник: 13.мвд.рф