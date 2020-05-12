Житель Ковылкинского района подозревается в повреждении надгробий

В Ковылкинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в повреждении надгробий.

Житель указанного района 44-летнего возраста, который является инвалидом третьей группы по психическому заболеванию, в период с осени 2018 года по апрель нынешнего года повреждал могилы. Мужчина с помощью лопаты наносил повреждения на гранитные плиты, а также срывал фото, баллончиком закрашивал памятники и кресты.

В отношении жителя Ковылкинского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф