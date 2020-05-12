В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 23-летнего парня

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 9 мая на 168-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 23-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки и его 29-летний пассажир были госпитализированы в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Спустя несколько часов после госпитализации автомобилист скончался.

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Источник: гибдд.рф