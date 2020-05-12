В Саранске водитель легковушки сбил женщину

В Саранске 66-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 8 мая возле дома №85, расположенного по адресу – улица Маринина. По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Гранта», во время движения задним ходом совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая шла по дворовой дороге.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за помощью в одну из больниц Саранска.

Выяснилось, что водитель легковушки занимался перевозками пассажиров без специальной лицензии. В отношении мужчины были составлены административные материалы.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 23-летнего парня.

Источник: гибдд.рф