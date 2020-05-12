В Саранске в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два парня

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 8 мая на территории Октябрьского района города. На 9-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Кочкурово, 19-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21103, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки «Валдай», поворачивавший налево.

Водитель легковушки и его 19-летний попутчик получили телесные повреждения. Молодые люди были госпитализированы в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф