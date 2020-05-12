В Рузаевском районе 21-летний мотоциклист устроил ДТП

В Рузаевском районе по вине 21-летнего мотоциклиста произошло ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

Инцидент произошел вечером 8 мая на 8-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Сузгарье, Ключарево, Левженский и дорогу между районным центром и Саранском. Было установлено, что 21-летний молодой человек, управлявший незарегистрированным в установленном порядке и без полиса ОСАГО мотоциклом марки «Ирбис», во время движения с явным нарушением скоростного режима врезался в автомобиль марки ВАЗ-21101, который совершал левый поворот.

Пострадала 25-летняя попутчица мотоциклиста. Девушка была госпитализирована.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф