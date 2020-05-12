В Саранске водитель иномарки сбил велосипедиста

В Саранске 20-летний велосипедист попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло поздним вечером 8 мая недалеко от дома №124, расположенного по адресу – улица Волгоградская. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 23-летний водитель автомобиля марки «Киа-Спектра», поворачивая налево, совершил наезд на 20-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

Пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф