В Торбеевском районе сгорел легковой автомобиль

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.
Происшествие произошло днём 8 мая на одном из участков дороги, соединяющей Торбеево и Кажлодку. Загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2106 1996 года выпуска. Пламя полностью уничтожило транспортное средство на площади 4 кв. м. Машина принадлежала гражданину 1991 года рождения.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
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Источник: 13.mchs.gov.ru