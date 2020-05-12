В Торбеевском районе сгорел легковой автомобиль

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.

Происшествие произошло днём 8 мая на одном из участков дороги, соединяющей Торбеево и Кажлодку. Загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2106 1996 года выпуска. Пламя полностью уничтожило транспортное средство на площади 4 кв. м. Машина принадлежала гражданину 1991 года рождения.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

Также читайте о том, что на днях в Зубово-Полянском районе пожар уничтожил жилой дом и гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru