В Атюрьево в результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист

В Атюрьево произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 10 мая возле дома №4, расположенного по адресу – улица Пушкина. По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла марки Progrip, превысив скорость, не сумел удержать контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Мотоцикл был госпитализирован в ГБУЗ «Торбеевская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф