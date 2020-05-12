В Атюрьево в результате ДТП пострадал 32-летний мотоциклист

В Атюрьево произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний мотоциклист.
Происшествие произошло вечером 10 мая возле дома №4, расположенного по адресу – улица Пушкина. По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла марки Progrip, превысив скорость, не сумел удержать контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
Мотоцикл был госпитализирован в ГБУЗ «Торбеевская МБ».
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф