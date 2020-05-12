В Рузаевке столкнулись легковой автомобиль и пожарная машина

В Рузаевке произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины.

Происшествие произошло в ночь на 10 мая на улице Лермонтова. По предварительной информации, 26-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Киа-Рио», двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу пожарной машине марки КамАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водителю легковушки, а также двум его пассажиркам 18- и 19-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф