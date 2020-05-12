В Инсаре в результате ДТП пострадал 67-летний водитель мопеда

В Инсаре легковой автомобиль врезался в мопед.

ДТП произошло утром 11 мая на улице Пролетарской. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в двигавшийся впереди мопед марки NF, который начинал в этот момент поворачивать налево.

Водителю мопеда 67-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф