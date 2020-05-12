В Чамзинском районе горела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

В ночь на 12 мая на пульт дежурного МЧС проступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Комсомольский. На улице Микрорайон 1 загорелась заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru