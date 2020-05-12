В Чамзинском районе в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

В Чамзинском районе водитель мотоцикла устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

ДТП произошло днём 11 мая на 3-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 34-летний гражданин, управлявший незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом марки ИЖ, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Lada X-ray, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Мотоциклист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ».

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Источник: гибдд.рф