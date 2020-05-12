В Саранске столкнулись легковушка и фургон

В Саранске произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 11 мая на территории Октябрьского района города. На одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово, неподалеку от поворота на село Солдатское, 68-летний водитель фургона марки ГАЗ не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки «Лада-Веста», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Пассажир легковушки 37-летнего возраста был госпитализирован. Водитель фургона доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф