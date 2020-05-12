В Кадошкино горел жилой дом

В Кадошкино произошло возгорание жилого дома.
Происшествие произошло в ночь на 12 мая. На улице Резакова загорелся жилой дом №42 на две семьи. Огонь повредил постройку на площади 150 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru