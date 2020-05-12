Жительница Саранска из-за ревности повредила автомобиль своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана 25-летняя девушка, которая подозревается в повреждении автомобиля своего знакомого.

В ночь на 9 мая в полицию поступило сообщение о том, что девушка наносит повреждения автомобилю, припаркованному возле многоквартирного дома. На место инцидента выехала группа задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии.

Стражи порядка, прибыв по указанному адресу, обнаружили автомобиль марки BMW, на капоте которого была видна вмятина. Возле транспортного средства находились законный владелец и его 25-летняя знакомая. Выяснилось, что между девушкой и мужчиной вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве эмоций горожанка вскочила на капот и несколько раз ударила по машине ногой. Мужчина в этот момент находился в салоне транспортного средства.

Девушка была передана сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia