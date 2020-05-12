В Ичалковском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ичалковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 10 мая в селе Рождествено инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» возле дома №42, расположенного по адресу – улица Гражданская, остановили автомобиль марки «Шевроле-Нива», за рулем которого находился 36-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф