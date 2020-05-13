Житель Саранска, который до смерти избил свою знакомую, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил свою знакомую.

В ночь на 27 февраля нынешнего года 38-летний гражданин и его 42-летняя знакомая, находясь в квартире общего приятеля, проживающего по адресу – улица Коваленко, распивали спиртные напитки в компании владельца жилья. В определенный момент последний уснул. Женщина решила похитить личные вещи хозяина квартиры. Её собутыльнику эта идея не понравилась. В итоге 38-летний гражданин избил женщину. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru