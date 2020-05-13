Безработный житель Саранска подозревается в краже мобильного телефона у своего приятеля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в краже мобильного телефона у своего приятеля.

Стражами порядка было установлено, что недавно 29-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, гостил у своего 38-летнего приятеля, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Транспортная. В компании владельца жилья гость распивал спиртные напитки. В определенный момент хозяин квартиры уснул. После этого гость похитил из кармана куртки владельца жилья мобильный телефон стоимостью 9 тыс. рублей. Украденное имущество горожанин сдал в ломбард. Вырученные деньги гражданин потратил на личные нужды.

В отношении безработного жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф