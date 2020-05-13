В Мордовии сотрудники полиции продолжают проводить с гражданами разъяснительную работу

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить разъяснительную работу с гражданами.

Стражами порядка было досмотрено 1785 транспортных средств только за 11 мая, а всего с начала мероприятий – около 60 тыс. автомобилей.

В минувшие праздничные дни полицейские продолжали проводить мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Были проведены разъяснительные беседы с гражданами, нарушителей режима самоизоляции привлекали к административной ответственности. Сотрудники отделения полиции №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД РФ «Лямбирский» составили протоколы в отношении трех мужчин, которые несколько недель назад прибыли в Мордовию из Москвы, чтобы переждать эпидемию, и арендовали домик, но не сообщили о своем приезде в администрацию сельского поселения. Владелец дома также был привлечен к ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф