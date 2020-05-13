В Мордовии с начала мая было зарегистрировано семь фактов краж велосипедов

В Мордовии с начала мая было зафиксировано семь фактов краж велосипедов.

Одно из преступлений было совершено в Октябрьском районе Саранска. Из подъезда жилого дома был украден детский велосипед. Стражам порядка удалось установить, что к совершению данного противоправного деяния причастен 52-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что мужчина продал велосипед случайному прохожему за 500 рублей.

По фактам других краж проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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Источник: 13.мвд.рф