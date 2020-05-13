В Мордовии пойдет под суд директор предприятия, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении директора мероприятия, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 2017 по 2019 год руководитель предприятия заключал договоры и муниципальные контракты с администрацией Рузаевского района. Организация должна была оказывать услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. В актах указывалось, что работы выполнены в полном объеме. В действительности представители организации отлавливали бродячих собак, но обязательства по их содержанию не исполняли. Безнадзорных животных привозили в Саранск и выпускали недалеко от приюта.

Причиненный администрации Рузаевского района ущерб составляет 480 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф