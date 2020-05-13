Безработный житель Саранска подозревается в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что 38-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, похитил со склада, расположенного в посёлке Луховка, электродвигатель и 30 метров медного кабеля. Сумма ущерба составила 6,5 тыс. рублей.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии пойдет под суд директор предприятия, обвиняемый в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф