В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии был зафиксирован рост уровня преступности.

В период с января по апрель нынешнего года на территории Мордовии было зафиксировано 2996 преступлений. Данный показатель на 2,5% превышает тот уровень преступности, который имел место годом ранее.

Стражами порядка за отчетный период было раскрыто 1837 преступлений, среди которых 353 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

В сфере незаконного оборота наркотиков с начала нынешнего года было выявлено 350 преступлений. Было изъято 63,746 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранительными органами республики за отчетный период было выявлено 409 преступлений экономической направленности и 14 налоговых злодеяний.

В общественных местах с начала текущего года было совершено 591 преступление, что на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: 13.мвд.рф