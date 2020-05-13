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Разыскивается пропавший без вести житель Саранска, который страдает потерей памяти

Разыскивается пропавший без вести житель Саранска, который страдает потерей памяти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который страдает потерей памяти.

С 23 мая прошлого года о местонахождении Непомнящего Александра Ивановича 1961 года рождения, являющегося жителем Саранска, нет никакой информации. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко. Гражданин страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф