В Саранске столкнулись легковушка и фургон

В Саранске произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 11 мая возле дома №38, расположенного по адресу – улица Б. Хмельницкого. По предварительной информации, 68-летний гражданин, находившийся за рулем фургона марки «Фольксваген», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки ВАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 63-летней пассажирке фургона.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm